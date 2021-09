Germania: Salvini, voto sia insegnamento per c.destra italiano

ALTOPASCIO (LUCCA), 27 SET - "Il voto in Germania deve essere di insegnamento anche per il centrodestra italiano. Il centrodestra in Germania ha preso una batosta storica. Il centrodestra italiano dovrebbe imparare che uniti si vince, soprattutto in Europa. Quindi ripropongo agli alleati di unirsi a Bruxelles, perché adesso siamo divisi in tre gruppi diversi e contiamo di meno. L'Italia conta di meno. Se i centrodestra italiani si uniscono l'Italia conta di più in Europa. Io sono pronto anche domani. Spero che Berlusconi e Meloni lo siano altrettanto". Lo ha detto Matteo Salvini ad Altopascio (Lu), in un appuntamento a sostegno del candidato Maurizio Marchetti. (ANSA).