Draghi, che orgoglio volley,mesi indimenticabili per sport

ROMA, 27 SET - "A voi va il ringraziamento del governo e dello staff di Palazzo Chigi: la pallavolo italiana è di nuovo campione d'Europa, per la settima volta per la maschile e la terza per la femminile e per la prima volta contemporaneamente. E' un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano. A memoria, non ricordo un anno così, veramente un anno straordinario". Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, incontrando a palazzo Chigi i campioni d'Europa 2021 della nazionale femminile e maschile di pallavolo. (ANSA).