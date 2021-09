Germania:Meloni,c.destra perde se cede ad alleanze innaturali

ROMA, 27 SET - "Il crollo dei popolari della Cdu/Csu in Germania dopo 16 anni di cancellierato Merkel e il successo della Spd certificano che quando forze di centrodestra si prestano per anni ad alleanze innaturali con la sinistra finiscono per annacquare la propria identità e perdere consenso. Lo stesso sta avvenendo nelle istituzioni Ue con un Ppe ormai al traino delle sinistre. Il messaggio che ci arriva dalle elezioni tedesche non è dunque la sconfitta del sovranismo, come dice il mainstream, ma la necessità di consolidare un sano bipolarismo che consenta ai cittadini di scegliere maggioranze chiare e coese e di sapere la sera stessa delle elezioni chi governerà. Un bipolarismo che come Fratelli d'Italia e come Conservatori europei, vorremmo riprodurre anche a livello continentale per rappresentare un'alternativa di governo forte alle sinistre". Lo dichiara Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e dell'Ecr party. (ANSA).