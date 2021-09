Vice questore su palco no pass, sarà sottoposta a procedimento

ROMA, 26 SET - Verrà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, una vicequestore della polizia di Stato che ieri pomeriggio ha preso la parola sul palco di piazza San Giovanni, a Roma durante la manifestazione contro il Green pass. Lo notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. "Sono qui per dissentire con il lasciapasse verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione. Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde" ha detto Schilirò in un passaggio dell'intervento, in cui ha premesso di essere sul palco come "libera cittadina". (ANSA).