Mons. Gintaras Linas Grusas nuovo presidente vescovi Europa

ROMA, 25 SET - È mons. Gintaras Linas Grusas, arcivescovo di Vilnius, il nuovo presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa. Ad eleggerlo sono stati i presidenti delle Conferenze episcopali europee riuniti a Roma in assemblea plenaria. Succede al cardinale Angelo Bagnasco. Mons. Grusas è nato il 23 settembre 1961 a Washington D.C. negli Stati Uniti. È cresciuto in una famiglia lituana e prima di entrare in seminario, ha terminato gli studi in Matematica e Informatica presso l'Ucla, l'università di California, a Los Angeles. Ha poi lavorato presso Ibm. Ha iniziato i suoi studi in Teologia presso la Franciscan University di Steubenville, in Ohio. Ha poi proseguito i suoi studi per due anni a Roma. Il 25 giugno 1994 è stato ordinato sacerdote a Vilnius. Nello stesso anno è stato scelto come segretario generale della Conferenza Episcopale Lituana. Il 5 aprile 2013, Papa Francesco lo ha scelto come arcivescovo di Vilnius. Dal 28 ottobre 2014 è presidente della Conferenza Episcopale Lituana. Sono stati eletti vicepresidenti del Ccee il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece (episcopati dell'Unione europea), e mons. Laszlo Nemet, presidente della Conferenza episcopale che raggruppa i vescovi di Serbia, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord. (ANSA).