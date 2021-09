Incendi: in Brianza rogo in area industriale dismessa

MONZA, 25 SET - Un vasto incendio sta devastando l'area industriale dismessa ex Snia di Varedo (Monza), per cause ancora da accertare. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Monza, ma anche in supporto da Milano. All'interno dell'ex colosso tessile potrebbero esserci ancora rifiuti. Sul posto sono arrivati anche i tecnici Arpa e i carabinieri. A rischio i boschi confinanti con la zona. (ANSA).