Puigdemont libero, il 4/10 udienza su estradizione

SASSARI, 24 SET - Accogliendo la richiesta della procura generale, la Corte d'Appello di Sassari ha rimesso in libertà Carles Puigdemont, arrestato ieri su mandato di cattura internazionale per estradizione. L'ex presidente della Catalogna è libero di muoversi, sul suo conto non grava alcuna misura cautelare. Puigdemont però dovrà ripresentarsi in Sardegna il 4 ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione. (ANSA).