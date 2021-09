Eruzione Canarie: aumenta attività vulcano, nuove evacuazioni

MADRID, 24 SET - Gli abitanti di tre località dell'isola di La Palma (Canarie) a cui poco fa le autorità hanno chiesto di rimanere in casa per l'aumento dell'attività eruttiva del vulcano Cumbre Vieja hanno ora ricevuto un ordine di evacuazione. Lo si apprende da messaggi diffusi dal servizio d'emergenza delle Canarie. L'ordine vale per Tajuya, Tacande de Abajo e parte di Tacande de Arriba, frazioni del comune di El Paso. Le autorità non hanno ancora fornito dati di quanti nuovi sfollati si tratta. Nelle ultime ore l'attività del Cumbre Vieja si è intensificata: l'Istituto di Vulcanologia delle Canarie ha spiegato che si è aperta un nuovo punto eruttivo sul fianco del cono attivo. (ANSA).