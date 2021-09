Draghi all'Onu, G20 Afghanistan su aiuti,sicurezza e diritti

NEW YORK, 24 SET - Il G20 straordinario sull'Afghanistan "si concentrerà sui temi dell'aiuto umanitario, della sicurezza e dei diritti umani" e "dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi". Mario Draghi formalizza l'iniziativa della presidenza italiana del G20 al palazzo di Vetro, evocando il rischio terrorismo e di una "catastrofe sociale". "La situazione umanitaria in Afghanistan è la più immediata e condivisa preoccupazione, anche per l'avvicinarsi dell'inverno", spiega. "Ma dobbiamo pure evitare che il Paese torni ad essere una minaccia per la sicurezza internazionale", avvisa. (ANSA).