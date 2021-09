Libia: Di Maio, senza voto rischio violenze e instabilità

NEW YORK, 23 SET - In Libia "sono fondamentali elezioni libere, eque e inclusive. Sono elezioni volute dal popolo, un popolo che chiede normalità. Non andare al voto metterebbe a rischio la stabilità dell'intera area e potrebbe aprire una nuova fase di violenze. E gli effetti potrebbero ricadere anche sul nostro Paese e su tutta l'Ue": lo scrive il ministro degli Esteri Luigi di Maio su Fb dopo aver co-presieduto con i colleghi Le Drian e Maas la riunione ministeriale sulla Libia, a margine dell'assemblea generale dell'Onu a New York. (ANSA).