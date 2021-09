Quirinale: Prodi, non fa per me e ho 82 anni

ROMA, 23 SET - Romano Prodi erede del Presidente Sergio Mattarella? "No, assolutamente no, l'ho già detto spesso. Non sono stanco, sono tranquillo ma non sono più un ragazzo. La Presidenza della Repubblica dura 7 anni, ne ho 82 e statisticamente bisogna fare i conti con queste cose. Siccome manovro la statistica sempre, faccio anche i conti con queste cose. Seriamente, a me piaceva fare il Presidente del Consiglio, lavorare sulle cose quotidiane, fare il Presidente della Repubblica non fa per me". Così Romano Prodi a RTL 102.5 durante Non Stop News con Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro e Giusi Legrenzi. (ANSA).