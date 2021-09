Inps: Conte, Decontribuzione Sud diventi decennale

ROMA, 23 SET - "In sei mesi oltre mezzo milione di cittadini ha firmato un contratto di lavoro grazie a Decontribuzione Sud, che il nostro Governo ha introdotto nel 2020. Rendiamola decennale. Ridurre le tasse sul lavoro e salario minimo: la via maestra". Così in un tweet il Presidente del M5s ed ex premier, Giuseppe Conte. (ANSA).