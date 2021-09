Lega: Letta, non può stare in maggioranza e opposizione

ROMA, 23 SET - La divisione emersa anche ieri nella Lega sul voto alla Camera al green pass "credo sia un problema per tutti. Penso quindi sia importante che si chiariscano queste ambiguità. E il green pass è un tema su cui non possono esserci ambiguità. Non si può stare con un piede nell'opposizione e uno nella maggioranza". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, entrando all'assemblea di Confindustria a Roma. (ANSA).