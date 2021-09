Usa: si cerca il fidanzato di Gabby anche in laghi Florida

ROMA, 23 SET - La polizia della Florida sta cercando il fidanzato di Gabby Petito, la ragazza trovata morta in Wyoming e probabilmente uccisa, anche nei laghi della Carlton Reserve, una vasta riserva naturale che si estende per oltre 10 mila ettari non lontana dalla casa di famiglia del giovane, a North Port. Lo riporta Fox News. Di Brian Laundrie non si hanno notizie dal 14 settembre scorso e si continua a cercare sul lato ovest della riserva. Ieri è arrivata una squadra di sommozzatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Sarasota per passare al setaccio anche i laghi e le paludi della Carlton Reserve, ma finora le ricerche si sono concluse con un nulla di fatto. Lunedì scorso in un video virale pubblicato su TikTok un utente aveva detto che Brian Laundrie si era impiccato e che il suo corpo era stato trovato appeso a un albero in Alabama, una falsa notizia che aveva incendiato la Rete. Da parte sua, il noto giornalista di Fox News - Geraldo Rivera - ha detto ieri ai microfoni di Tmz che il 23enne farebbe meglio a suicidarsi annegando in una palude della Florida. (ANSA).