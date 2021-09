Elkann, impegnati per Torino con 2mld a Mirafiori

TORINO, 22 SET - "Il viaggio della 500 continua ancora oggi, da Torino, dove viene prodotto il modello full-electric, nel nostro stabilimento di Mirafiori, a pochi chilometri da qui. Stellantis ha investito 2 miliardi di euro a Mirafiori per produrre auto full-electric e ibride e realizzare progetti innovativi come ad esempio l'infrastruttura di ricarica smart-grid: un chiaro e importante segnale di fiducia non solo per le donne e uomini che ci lavorano, ma per l'intero distretto automobilistico della città". Così il presidente di Stellantis, John Elkann, in occasione dell'inaugurazione del giardino pensile al Lingotto. (ANSA).