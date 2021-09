Barriera vetro a protezione Basilica S.Marco,al via lavori

VENEZIA, 22 SET - Piazza San Marco ha iniziato a cambiare volto con l'avvio dei lavori per costruire la barriera di vetro che dovrà proteggere la Basilica dalle acque alte, in attesa della definitiva funzionalità del Mose e dell'impermeabilizzazione dell'area marciana. Gli operai delle imprese impegnate nel progetto hanno già delimitato con transenne il cantiere, e avviato i carotaggi per verificare l presenza di reperti archeologici. Poi inizerà lo scavo vero e proprio delle corsie in cui saranno posizionate le lastre di vetro. E' previsto che l'opera, pur temporanea, rimanga in esercizio per circa 3 anni. I lavori dureranno fra i 3 e 6 mesi. (ANSA).