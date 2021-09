Covid: 3.970 positivi e 67 vittime nelle ultime 24 ore

ROMA, 22 SET - Sono 3.970 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 67 le vittime in un giorno, lo stesso numero di ieri. Il tasso di positività sale all'1% (+0,4%). Diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid: sono 513 (-3) ed i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 3.970 (-141). (ANSA).