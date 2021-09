Giustizia:Renzi,avviso garanzia non sia stop a carriera politica

ROMA, 22 SET - "I magistrati devono sentirsi liberi di fare bene il proprio lavoro anche se non sono iscritti a una corrente. I politici devono avere il coraggio di guardare in faccia senza preoccupazione di sorta, perché non può essere un avvio di garanzia a bloccare una carriera. Le guarentigie dei parlamentari sono costituzionalmente garantite e quotidianamente ignorate dall'uso mediatico della magistratura e delle indagini". L'ha detto in Aula il senatore di Italia viva, Matteo Renzi nella dichiarazione di voto sulla riforma del processo penale. E ha concluso: "Se di fronte a questo non usiamo i tempi che vanno da qui al rinnovo del Csm nel luglio del 2022 per scrivere una pagina nuova, non importa chi sarà il prossimo a essere coinvolto. La vera vittima della nostra inerzia sarà la credibilità delle istituzioni e la dignità della magistratura. Non conveniva che io parlassi ma ci sono momenti in cui avere il il coraggio di chiamare le cose con il loro nome è un dovere politico, civile e morale". (ANSA).