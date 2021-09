Green pass:alla Camera sarà obbligatorio per tutti

ROMA, 22 SET - Alla Camera green pass per tutti. È stato deciso dai capigruppo di Montecitorio, la cui riunione è ancora in corso secondo quanto apprende l'ANSA. La decisione verrà ratificata questa sera dall'ufficio di presidenza. È stato chiarito che il costo dei tamponi per i deputati è a carico del Fondo di solidarietà alimentato dai loro contributi. (ANSA).