Ue: Tajani, dialogo ma gruppo unico centrodestra impossibile

ROMA, 22 SET - "Il voto in Germania non cambierà gli equilibri. Il Ppe è il gruppo più numeroso e si riconosce in determinati valori, credo sia giusto collaborare ma mi sembra impossibile che nasca un gruppo unico. Sulle questioni fondamentali come l'Europa o l'euro abbiamo posizioni molto chiare. Si può dialogare ma è impossibile per il Ppe dialogare con Afd o con la Le Pen perché sono contro l'Europa". Lo ha detto il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Fi Antonio Tajani, commentando con i cronisti a margine del summit dei popolari le parole di Matteo Salvini sul gruppo unico del centrodestra in Europa. (ANSA).