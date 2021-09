Green pass bis: quasi metà Lega assente a voto finale

ROMA, 22 SET - Deputati della Lega quasi per metà assenti nell'Aula della Camera al voto finale sul dl green pass bis. Dai tabulati si evince che solo 69 deputati del Carroccio su un totale di 132 hanno partecipato alla votazione. Gli assenti ingiustificati erano 51 mentre 12 erano in missione. Bassa anche la partecipazione al voto di Fi: hanno votato in 46 su 73, il 56%. (ANSA).