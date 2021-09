Green pass: Renzi,cinema teatri e stadi riaprano al 100%

ROMA, 22 SET - "Credo che sia ASSURDO non allargare la capienza di cinema, teatri, stadi. Nel momento in cui metti il Green Pass - e io sono uno scatenato sostenitore del Green Pass, a differenza di Salvini, Meloni, Landini e altri filosofi contemporanei - poi devi essere conseguente: continuare a limitare i luoghi di cultura ritenendoli non prioritari è una tragedia educativa. I cinema, i teatri, i musei, gli stadi devono riaprire al 100%: solo con il Green Pass ovviamente". Così il leader Iv Matteo renzi nell'enews. "Chi vuole - aggiunge Renzi - può firmare questa petizione e farla girare: tra associazioni, artisti, professori, educatori, cittadini. "Col Green Pass la cultura deve riaprire al 100%" questo il titolo della petizione, vi prego di farla girare". (ANSA).