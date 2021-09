Clima: Bolsonaro a Onu, leggi Brasile le più onnicomprensive

NEW YORK, 21 SET - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, parlando all'Assemblea Generale dell'Onu, ha difeso le politiche del suo Paese sull'ambiente, affermando che "nessun altro ha una legislazione così onnicomprensiva". "Abbiamo anticipato, dal 2060 al 2050 l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica" e "le risorse umane e finanziarie sono state raddoppiate al fine di eliminare la deforestazione illegale e questa azione comincia già a dare i suoi frutti perché in Amazzonia la deforestazione è stata ridotta del 32% ad agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno prima". "Siete tutti invitati a visitare la nostra Amazzonia", ha proseguito ancora, sottolineando che il Brasile "è già un esempio nella generazione energetica, con l'83% in arrivo da fonti rinnovabili". (ANSA).