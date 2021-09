Salvini, Berlusconi vittima di una persecuzione giudiziaria

PERUGIA, 21 SET - "Berlusconi, che ha fatto tanto per questo Paese, è vittima di una persecuzione giudiziaria senza precedenti simili in Europa": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la richiesta di perizia psichiatrica, da parte dei giudici di Milano, per il leader di Forza Italia nell'ambito del processo Ruby ter. "Le perizie psichiatriche dovrebbero essere fatte a qualcun altro, detto questo c'è ancora qualche giorno per firmare per i referendum per cambiare la giustizia", ha aggiunto Salvini. "Abbiamo in arretrato 5 milioni di processi, se qualche magistrato parlasse di meno e lavorasse di più sarebbe un bene per l'Italia", ha concluso Salvini. (ANSA).