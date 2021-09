Accusati di 35 furti in casa, arrestati dai carabinieri

BOLOGNA, 21 SET - A volte prima suonavano alla porta e, se qualcuno rispondeva, si fingevano in cerca di una casa in affitto. Se invece non c'era nessuno, forzavano l'ingresso e svaligiavano l'abitazione. Altre volte facevano sopralluoghi, con auto intestate a prestanome. E se la situazione lo consentiva, la sera colpivano. Una coppia di serbi, Kristijan Duric e Valentina Stojanovic, 28 e 31 anni e i presunti complici, i connazionali Miki Marinkovic, 48 anni e Gimmi Duric, 27, residenti a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri di Ferrara per 35 furti commessi nella zona di Copparo. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip di Ferrara Vartan Giacomelli, su richiesta del pm Stefano Longhi. L'accusa contesta 35 episodi, mentre sono 23 quelli al momento riconosciuti dal giudice. L'indagine 'Day thefts', iniziata a settembre 2020, ha accertato che solitamente venivano scelte case isolate, abitate da anziani, senza allarmi o porte blindate. A Copparo, il 24 dicembre 2020, la coppia avrebbe commesso un furto in una casa di pensionati che erano andati alla messa di Natale. Il bottino veniva messo di solito in federe per cuscino, poi i ladri gettavano via quello che consideravano di poco valore, mentre la refurtiva veniva ricettata in un Compro Oro di Ferrara. Da una casa è stata rubata anche una pistola. Gli investigatori sono risaliti alla coppia, grazie a testimonianze e all'esame dei sistemi di videosorveglianza, quindi ai complici. (ANSA).