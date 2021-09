Inchiesta su 're concerti', chiesti 35 rinvii a giudizio

TORINO, 21 SET - La procura di Torino ha chiesto 35 rinvii a giudizio al termine di un'inchiesta che riguarda tra gli altri Giulio Muttoni, ex patron della società organizzatrice di grandi eventi musicali Setup Live. Tra i destinatari della richiesta, oltre allo stesso Muttoni, figurano l'ex senatore Stefano Esposito (Pd) e del vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta (Pd). I reati contestati a vario titolo agli indagati sono corruzione, turbativa d'asta, traffico di influenze illecite e rivelazione di segreti d'ufficio. Secondo gli inquirenti Muttoni avrebbe chiesto e ottenuto l'aiuto di Esposito, all'epoca parlamentare, in occasione di una interdittiva antimafia spiccata dalla Prefettura di Milano nel 2015. Per Lavolta, invece, si ipotizza un coinvolgimento nell'assegnazione dell'appalto per la location del Terzo forum mondiale dello sviluppo economico locale, tenuto a Torino. L'udienza preliminare si aprirà il 23 novembre. (ANSA).