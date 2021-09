Vaccini: Vaia, troppo presto per i bimbi di 5-11 anni

ROMA, 21 SET - "E' ancora troppo presto. Non ci sono indicazioni univoche della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile. Dobbiamo evitare di rincorrere i comunicati stampa delle aziende. Il buon senso dice: aspettiamo sospendiamo, vediamo. Se le autorità regolatorie internazionali e nazionali lo approveranno e si prenderanno la responsabilità, allora sì. Sono un fortissimo sostenitore del vaccino ma non è una pozione magica. Dobbiamo lavorare come società per risolvere a monte i problemi del contagio". Così Francesco Vaia, direttore dell'Istituto Spallanzani su Rai Radio1. (ANSA).