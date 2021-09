Vaccini: Bari raggiunge 'immunità di comunità',90% copertura

BARI, 21 SET - A Bari città nove cittadini su dieci hanno già fatto la prima dose di vaccino anti-Covid e otto su dieci sono vaccinati totalmente. È stato così raggiunto, nel capoluogo, l'obiettivo di copertura di comunità per la popolazione dai 12 anni in su. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Controllo di gestione della Asl Bari. Spicca il dato della città di Bari, dove esattamente 256.747 residenti su circa 286.000 vaccinabili - pari al 90% - sono vaccinati con prima dose e l'80% di essi risulta "coperto" completamente. Nell'intera provincia l'88% dei residenti over 12 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino e il 78% ha completato l'intero ciclo. "Segni tangibili - commenta il direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce - che l'obiettivo di copertura di comunità avanza in maniera omogenea in tutto in territorio. Il lavoro organizzativo e logistico svolto quotidianamente dal Nucleo Operativo Aziendale e dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari è riuscito a sensibilizzare e raggiungere le persone di ogni età e condizione sociale. Queste cifre ci restituiscono anche e soprattutto il senso profondo della grande partecipazione della comunità alla campagna vaccinale: noi assicuriamo i vaccini, ma sono i cittadini che scelgono consapevolmente di vaccinarsi". "Naturalmente - conclude Sanguedolce - la campagna va avanti e punta a raggiungere la massima copertura vaccinale possibile, per cui invitiamo i cittadini che ancora non l'abbiano fatto a recarsi nei nostri hub: vaccinarsi è semplicissimo ed è utile all'intera comunità". (ANSA).