In mille a ballare e niente controlli Green pass, chiuso locale

FIRENZE, 20 SET - Circa mille persone che ballavano non distanziate e senza mascherina e nessun controllo del Green pass all'interno. E' quanto hanno trovato in un locale a Firenze, situato nella periferia Sud della città, gli agenti della polizia municipale intervenuti nella notte tra sabato e domenica per un controllo. Per i gestori sono scattate una multa da 400 euro per violazione delle norme anti Covid e la chiusura del locale per 24 ore. "Alle richieste degli agenti,- spiega poi la municipale - i responsabili presenti non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione che autorizzasse la musica in tale orario notturno". Verifiche inoltre sono in corso sia in merito alle autorizzazioni per l'impatto acustico sia per l'attività di pubblico spettacolo. (ANSA).