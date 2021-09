Mattarella arrivato a Pizzo, inaugura anno scolastico

PIZZO, 20 SET - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Pizzo Calabro, nell'Istituto tecnico nautico, dove parteciperà, assieme al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi alla cerimonia nazionale d'inaugurazione dell'anno scolastico. La manifestazione "Tutti a scuola" si svolge all'interno del perimetro dell'istituto, uno dei più antichi del Paese, in un palco allestito davanti al mare Tirreno. All'evento partecipano studenti di diverse scuole italiane selezionate per avere realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza. Sono presenti anche alcuni campioni olimpici e paralimpici come il trionfatore ai 100 metri e nella staffetta 4x100 di Tokyo Marcel Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi e il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d'Europa a Londra, accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli. Ci sarà anche spazio per la musica e lo spettacolo. Nato come scuola nautica nel 1874, l'Istituto tecnico nautico di Pizzo, che attualmente conta circa 500 allievi, ha acquisito nel 1959 la denominazione di istituto tecnico nautico. In oltre sessant'anni di attività ha sfornato professionalità di primo piano del settore. Qui si sono diplomate nel 1964 le prime due donne macchiniste di nave in Italia. (ANSA).