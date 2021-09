Canada al voto anticipato, testa a testa Trudeau-O'Toole

WASHINGTON, 20 SET - E' in gioco il terzo mandato per il premier liberale Justin Trudeau nelle elezioni legislative anticipate in corso in Canada. I primi seggi hanno aperto alle 8:30 locali nella provincia orientale di Terranova e Labrador, gli ultimi chiuderanno alle 19 (le 4 di notte in Italia) nella provincia occidentale della Colombia Britannica, in un paese che ha sei fusi orari. Ma sembra improbabile che i canadesi conosceranno presto i risultati, dato che i sondaggi danno un testa a testa tra il capo del governo uscente e il leader del partito conservatore Erin O'Toole (entrambi intorno al 32%). Anche questa volta a fare da ago della bilancia potrebbe essere Jagmeet Singh, il popolare e carismatico leader sikh del Nuovo partito democratico, che nel governo uscente ha appoggiato Trudeau. (ANSA).