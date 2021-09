Green pass: Renzi, cambiare sistema quarantene nelle scuole

SESTO FIORENTINO, 20 SET - "Se si torna in Dad i nostri ragazzi perdono ogni tipo di relazione umana, imparano meno", per cui "chi ha il Green pass, chi si è vaccinato, non deve avere la stessa quarantena di chi non è vaccinato: oggi ci sono sette e dieci giorni". Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, a margine di un'iniziativa elettorale a Sesto Fiorentino (Firenze). "Il rischio di tornare in Dad - ha proseguito - da cosa deriva? Dal fatto che se c'è uno positivo in classe ragionevolmente tutta la classe viene messa in quarantena per una settimana, ed anche i professori. E se il professore è in quarantena va in Dad anche l'altra classe, non solo quella contagiata, perché i professori non hanno solo una sessione ma tre-quattro classi a testa. La nostra proposta è eliminare questo sistema della quarantena: sì ai vaccini, viva Draghi, viva il generale Figliuolo, viva il Green pass, e se Salvini, Meloni e Landini su questo tema ci fanno la cortesia di tacere credo che facciano un bel servizio al Paese". (ANSA).