Comunali: Conte, con Pd ottimo dialogo ma evitiamo forzature

GALLIPOLI, 20 SET - "Il dialogo col Pd è un dialogo privilegiato perché veniamo da un'esperienza di Governo nazionale in cui abbiamo affrontato un momento drammatico con grande responsabilità. Ma questo dialogo non può portare a delle fusioni a freddo nei vari comuni, bisogna sempre lavorare e valutare le premesse per delle buone e solide proposte". Così a Gallipoli il leader del M5S Giuseppe Conte. "Laddove - ha specificato l'ex premier - queste proposte non si realizzano, le forzature sono controproducenti, perché il M5S ha un obiettivo, offrire nelle città delle proposte politiche solide, serie e non delle coalizioni solo per vincere o prendere più voti. Quando ci sono state queste premesse buone le abbiano sfruttate". (ANSA).