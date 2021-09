Cinema: incassi; con Dune box office vola, + 73%

ROMA, 20 SET - Week end in crescita per gli incassi cinematografici secondo i dati Cinetel: 4.097.546 euro (+73%) rispetto ai 575.620 euro della settimana precedente. Entra ed è subito primo 'Dune', il film di Denis Villeneuve presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia Fuori concorso, in cima alla classifica Cinetel dei film più visti nelle sale italiane nell'ultimo weekend con 2.136.048 in quattro giorni per un totale di 2.136.837 euro di incassi. Slitta al secondo posto il cinecomic 'Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli' con un 406.637 euro che sommati al precedente incasso raggiungono i 3.358.288 totali e al terzo posto della top ten 'Qui rido io' di Mario Martone con Toni Servillo, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2021, con 299.085 euro per un totale di 745.354 euro. Nuovo ingresso, al settimo gradino, di 'Ancora più bello' di Claudio Norza, sequel di 'Sul più bello', che era andato benissimo al box office prima che la pandemia chiudesse le sale, che ottiene 131.287 euro in quattro giorni. Grande balzo al nono posto di 'Supernova' di Harry MacQueen con Colin Firth, che in quattro giorni ottiene 89.646 euro, in totale 111.811 euro. New entry anche per 'Il silenzio grande' di Alessandro Gassman, ispirato alla commedia di Maurizio De Giovanni già portata al successo in teatro, che chiude la top ten con 54.256 euro in quattro giorni. (ANSA).