Multati tifosi per petardo e mancato distanziamento

TERNI, 20 SET - Multe fino a 500 euro per 20 tifosi del Pisa ai quali è stata contestata la violazione del regolamento d'uso dello stadio Libero Liberati di Terni per alcuni episodi avvenuti durante la partita contro la Ternana dell'11 settembre scorso. Per l'occasione all'interno del settore ospiti - ha accertato infatti la Digos - si sono registrate alcune intemperanze da parte dei supporter toscani, giunti in circa 450 per assistere all'incontro. Oltre all'esplosione di un petardo e all'accensione di un fumogeno all'interno del settore - viene spiegato in una nota dalla questura -, diversi tifosi non hanno rispettato le norme sul distanziamento e sull'assegnazione dei posti allo stadio, raggruppandosi tutti insieme, senza distanziamento, nell'area parterre del settore. Dopo l'identificazione dei 20 da parte degli agenti sono quindi scattate le multe. (ANSA).