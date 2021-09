Russia: sparatoria all' università a Perm, feriti

MOSCA, 20 SET - Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm in Russia, ferendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell'ordine. "Una persona non identificata è entrata nell'edificio universitario e ha aperto il fuoco. Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium delle università per nascondersi dall'aggressore. Alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre. Le forze dell'ordine si stanno dirigendo sul posto", ha osservato la fonte, aggiungendo che ci sono persone ferite. (ANSA).