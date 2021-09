Russia: exit poll, Russia Unita al 45%, i comunisti al 21%

MOSCA, 19 SET - Gli exit poll assegnano il 45,2% dei consensi a Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Al secondo posto, col 21%, il Partito Comunista, al terzo (8,7%) il Partito Liberale Democratico e infine Russia Giusta (7,9%). Lo riporta RIA Novosti che cita i dati diffusi da INSOMAR. Il sistema per le elezioni alla Duma prevede una lista federale nazionale, in cui si vota per i partiti (225 i seggi in palio) e una basata sui collegi uninominali (dove si vota col maggioritario per un candidato), dove in palio sono altri 225 seggi. (ANSA).