Covid: salgono a 9 i ricoveri in intensiva in Alto Adige

BOLZANO, 19 SET - In Alto Adige salgono i ricoveri in terapia intensiva, che ora sono 9 (+2), mentre scendono a 21 (-1) i pazienti nei normali reparti ospedalieri. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 787 tamponi pcr e registrato 45 nuovi casi positivi. Inoltre sono risultati positivi 28 di 8.122 test antigenici. Sono stati dichiarati guariti 56 altoatesini. In Trentino i nuovi contagi sono invece 19 in tutto: su 251 tamponi molecolari sono stati riscontrati 7 casi positivi, mentre 3.455 tamponi rapidi antigenici hanno individuato altri 12 contagiati. Fra i casi nuovi ci sono 7 fra bambini e giovanissimi (1 tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e solo 1 anziano (over 80). Sale a 16 il numero dei ricoverati in ospedale da dove ieri è stato dimesso in paziente, ma ci sono stati anche due nuovi ingressi. Ci sono poi altri 17 guariti. (ANSA).