Milano: Bernardo, senza soldi e sintonia lunedì mi ritiro

MILANO, 18 SET - Se i partiti che lo sostengono non verseranno 50mila euro entro lunedì e "se non vedo sintonia completa e totale sulla campagna elettorale, che vedo solo di alcuni e non dico di chi a differenza di altri, io lunedì mi ritiro": è quanto spiega Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, in un audio ai segretari dei partiti che lo sostengono pubblicato sul sito di Repubblica. In particolare, nell'audio Bernardo spiega ai dirigenti milanesi di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Milano Popolare di essere pronto a tornare a fare il suo lavoro, cioè il medico, se non arriveranno altri soldi per proseguire la campagna elettorale. (ANSA).