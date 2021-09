Blitz sulle corse clandestine alla Fast & Furious a Cagliari

CAGLIARI, 18 SET - Maxi blitz di polizia di Stato e polizia municipale per fermare le corse clandestine e le evoluzioni di auto alla Fast & Furious nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Dopo le numerose segnalazioni ricevute dalla centrale operativa della Locale e dal 113 su quanto accacdeva spesso lungo alcune strade attorno allo stadio nel corso della notte appena trascorsa è scattata una maxi operazione di controllo. Il blitz è stato coordinato dalla Questura di Cagliari: impiegati uomini e mezzi della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, della Squadra Volanti, della Sezione Polizia Stradale e della Polizia Locale. L'operazione è scattata intorno a mezzanotte in via Amerigo Vespucci dove si erano riunite numerose persone, alcune arrivate addirittura da fuori città insieme ai figli, per assistere alle evoluzioni degli automobilisti. Per rendere più piacevole lo spettacolo, molti chioschi ambulanti per la vendita di bevande e panini si sono piazzati nella zona. Poliziotti e vigili urbani hanno bloccato tutte le strade e hanno identificato 175 persone, controllato 108 veicoli e multato dieci automobilisti. Sequestrate due auto. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. (ANSA).