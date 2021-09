Pronti voli per rimpatriare migranti al confine Usa-Messico

ROMA, 18 SET - Il governo degli Stati Uniti è pronto a rimpatriare ad Haiti migliaia di migranti che negli ultimi giorni si sono radunati sotto un ponte al confine tra gli Usa e il Messico. Lo riferiscono i media americani. I voli inizieranno domani e potrebbero coinvolgere fino a otto al giorno, hanno detto i funzionari all'Associated Press. Almeno 10.000 persone, per lo più migranti haitiani, sono accampate sotto il ponte che collega Del Rio in Texas a Ciudad Acuna in Messico, e si prevede che ne arriveranno altre. Il sindaco di Del Rio Bruno Lozano ha già dichiarato lo stato di emergenza. Descrivendo la situazione come "senza precedenti" e "surreale", Lozano ha affermato che le pattuglie di frontiera sono state sopraffatte e che i migranti "agitati" vivevano in condizioni impossibili. Il valico di frontiera a Del Rio è stato temporaneamente chiuso ieri "per rispondere alle urgenti esigenze di sicurezza e protezione presentate" dall'afflusso di migranti, ha affermato la dogana degli Usa. Il campo improvvisato di Del Rio ha pochi servizi di base e i migranti, accampati con una temperatura di 37 gradi, attraversano il fiume in Messico per ottenere rifornimenti. I media riferiscono che nel campo sono già nati due bimbi. (ANSA).