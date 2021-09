Università: risultati dei test di Medicina, il 1/o a Varese

ROMA, 17 SET - È stata pubblicata online la graduatoria anonima dei test d'ingresso alle facoltà di Medicina. Il punteggio più alto fra i 55.116 candidati (82,4) è stato registrato in una prova per l'ingresso all'Università degli studi di Insubria Varese-Como, secondo la graduatoria stilata dal sito di Testbusters, che ha riordinato tutti i risultati anonimi (con l'indicazione solo del codice etichetta dello studente) suddivisi per singolo ateneo, pubblicati dal ministero dell'Università e della ricerca. La prova, che si è svolta il 3 settembre, ha fatto discutere per una domanda con errore (il quesito numero 56), neutralizzata dal ministero, per cui sarà attribuito un punto e mezzo indipendentemente dall'aver fornito la risposta o meno. In attesa di dati definitivi, secondo l'analisi di Testbusters, società specializzata nel preparare i giovani per le prove di ingresso a Medicina, il 70,2% dei candidati è risultato idoneo, ossia con almeno 20 punti, contro il 68,4% del 2020. I posti in gioco per Medicina e Odontoiatria nelle università pubbliche, ricorda Testbusters citando i dati ministeriali, sono 13.154 e a quella posizione si arriva con 37,3 punti (nel 2020 erano 12.362 con 39,9 punti). Il punteggio minimo previsto per l'ingresso a Medicina alla prima assegnazione è 36,9 punti, mentre con 35,6 punti si stimano "buone chance con i ripescaggi nelle sedi meno ambite". (ANSA).