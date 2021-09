Polizia: ministero Interno francese premia Questore Trieste

TRIESTE, 17 SET - Il Questore di Trieste Irene Tittoni, ex Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, è stato insignito della Medaglia di Bronzo per la Sicurezza interna dal Direttore Centrale della Polizia di Frontiera francese Fernand Gontier, per conto del Ministro dell'Interno transalpino. La consegna del riconoscimento è avvenuta nei giorni scorsi a Mentone (Francia), al termine di un incontro bilaterale italo-francese sulla cooperazione internazionale, ma la notizia è stata diffusa soltanto questa mattina dalla Questura di Trieste. (ANSA).