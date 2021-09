Alitalia pubblica il bando per la cessione del marchio

ROMA, 17 SET - Parte la gara per la cessione del brand Alitalia. La società in amministrazione straordinaria ha infatti pubblicato su diversi quotidiani l'invito agli interessati. "Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Sai, i commissari straordinari intendono procedere alla cessione del brand 'Alitalia'", si legge nell'avviso in cui i commissari invitano i soggetti interessati a formulare la propria offerta. La versione integrale dell'invito, con modalità, termini e condizioni verrà pubblicata sul sito web www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com, su cui al momento il bando non è ancora disponibile. (ANSA).