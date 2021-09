Ikea apre porte di casa del mondo, al via Festival globale

MILANO, 16 SET - Designer, artisti, deejay, chef e creativi di talento hanno aperto le porte delle loro case e dei loro studi per performance, talk e altre esperienze inedite in occasione del Festival Globale di Ikea, al via da oggi. Più di 100 abitazioni da oltre 50 Paesi sono state coinvolte per la celebrazione mondiale della vita in casa, diventata ancora più importante dopo il periodo appena trascorso. Il festival riguarda anche i negozi di Ikea, con il personale disponibile ad offrire ai clienti approfondimenti e consigli d'arredo. Inoltre, quattro celebri illustratori sono oggi presenti negli Store di Milano (Corsico, Carugate e San Giuliano) e Roma (Anagnina) per realizzare opere ispirate alla loro visione della casa dal titolo: "Home as a feeling". Sul sito è possibile assistere anche a concerti musicali e dj set direttamente dalle abitazioni degli artisti coinvolti, tra cui il duo Coma Cose e il cantautore Cimini. Con un semplice click è possibile assistere a show cooking e raccogliere consigli utili per evitare gli sprechi nella preparazione delle pietanze e grazie al Museo digitale di Ikea, i fan del brand potranno viaggiare a ritroso nel tempo esplorando la storia del marchio. Inoltre, sarà sulla pagina web dedicata viene data la possibilità di seguire virtualmente la famiglia Pozzolis Family in negozio per una sessione di shopping. Secondo Laura Schiatti, Country Marketing Manager di Ikea Italia: "Ikea vuole offrire un nuovo tipo di esperienza, celebrando la vita in casa e coinvolgendo il pubblico intorno a questo tema. Attraverso questo Festival si potranno visitare virtualmente case di tutto il mondo, trovare nuove idee e spunti d'ispirazione e vivere esperienze straordinarie". Il festival è stata l'occasione per il lancio di un nuovo range di prodotti ispirati al gioco di Ikea, che ha intrapreso una collaborazione con "Republic of Gamers", il brand di Asus che offre le soluzioni più evolute, espressamente indirizzate al gaming e sviluppate per soddisfare le esigenze dei videogiocatori. Per accedere all'Ikea Festival e consultare il programma completo, è possibile visitare la pagina web ikea.it/festival. (ANSA).