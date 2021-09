Maxi rissa in centro Livorno,danni a locali e mezzi in sosta

LIVORNO, 16 SET - Una maxi rissa, circa quaranta persone coinvolte, nella tarda serata di ieri ha creato scompiglio nella zona di via Buontalenti, nel centro di Livorno, terrorizzando i residenti e passanti. Nella rissa tra due gruppi di tunisini, che si sono affrontati in strada a colpi di bastoni e spranghe è spuntata addirittura una spada e in molti residenti hanno udito un colpo di pistola, non è chiaro se si tratti di una scacciacani, che in un filmato sui social si vede distintamente puntare da un uomo contro il gruppo rivale. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, carabinieri, volanti della polizia, guardia di finanza e polizia municipale c'è stato un fuggi fuggi generale, mentre due uomini tunisini, entrambi con ferite compatibili con una colluttazione, sono stati accompagnati all'ospedale. Ora starà alle indagini dei carabinieri fare chiarezza sulla vicenda. Intanto via Buontalenti è stata devastata, con i tavolini dei locali rotti utilizzati come armi e gravi danneggiamenti ad auto e scooter parcheggiati nella zona. (ANSA).