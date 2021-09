Green Pass: al via cabina regia a Palazzo Chigi con Draghi

ROMA, 16 SET - E' iniziata la cabina di regia a Palazzo Chigi sulle nuove misure sull'obbligo del Green Pass per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Alla riunione, presieduta dal premier Mario Draghi partecipano i capidelegazione di M5S. Lega, Fi, Pd, Iv e Leu. All'incontro partecipano: il ministro della Cultura Dario Franceschini (Pd), il ministro della Salute Roberto Speranza (Leu), la titolare degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini (Fi), il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5S), il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti (Lega) , la titolare per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (Iv). (ANSA).