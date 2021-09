Morto a Napoli Tullio Pironti, pubblicò 'Il camorrista'

NAPOLI, 16 SET - Cultura napoletana in lutto: è' morto ieri sera l'editore e libraio Tullio Pironti, 84 anni. In gioventù pugile (la sua autobiografia in 'Libri e cazzotti', fu anche convocato nella nazionale agli esordi), Pironti ha proseguito l'attività del padre e del nonno facendo conoscere in Italia tanti autori stranieri, tra cui il premio Nobel egiziano Nagib Mahfuz. Pubblicò 'Il camorrista' di Giuseppe Marrazzo su Raffale Cutolo da cui fu tratto il film di Giuseppe Tornatore con Ben Gazzara. La sua libreria di Piazza Dante - nella quale era affiancato dai nipoti Chiara e Cesare - era un punto di riferimento per intellettuali e gente comune, oltre che per tanti studenti. I funerali si terranno in Piazza Dante oggi alle 16 nella Chiesa del Caravaggio. (ANSA).