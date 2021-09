Rave: Meloni, Lamorgese non ha saputo fare suo lavoro

ROMA, 15 SET - Con la gestione del Viminale guidata da Luciana Lamorgese, abbiamo assistito a rave party illegali, aumento dell'immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio. Un ministro che non ha saputo fare il suo lavoro e che ha lasciato la nostra Nazione in balia di punkabbestia e clandestini. Non possiamo diventare un luogo di ritrovo per sbandati o un mega centro di accoglienza. Grazie a Fratelli d'Italia, oggi Luciana Lamorgese sarà in Aula e chiederemo conto delle sue evidenti responsabilità. Non meritiamo un ministro così. Ne vogliamo le dimissioni per il bene dell'Italia e degli italiani». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).