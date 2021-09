Pil: Conte, possiamo centrare +6%, nostre misure utili

GROSSETO, 15 SET - "Stiamo per sfiorare ragionevolmente il +6% di Pil, e secondo me forse lo centreremo appieno". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s, nel corso di un comizio a Grosseto. "E' qualcosa di più di un semplice rimbalzo - ha aggiunto - perché c'è stata la pandemia e la grave recessione: è un segnale molto positivo, è un segnale che le misure che abbiamo predisposto sono utili per mantenere integro il tessuto economico e sociale". Per Conte "probabilmente avremo una curva di rientro del debito migliore rispetto al disastro che avremmo avuto con le politiche iper-rigoriste che ci hanno soffocato in passato". (ANSA).